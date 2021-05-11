بلافتات في الميادين.. أسقف البحر الأحمر يهنئ المصريين بعيد الفطر

بلافتات في الميادين والشوارع، قدم نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وجميع أهالي المحافظة والشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك معبراً عن سعادته ومشاركة شعب مصر فرحة الأعياد.

وحرص نيافة الأنبا إيلاريون أسقف ايبارشية البحر الأحمر على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بتعليق لافتات في الميادين والشوارع الرئيسية بالغردقة َلتصل التهنئة لجميع المواطنين والأهالي معبرا سعادته بمشاركة الأعياد والمناسبات مع الشعب المصري.

وقال نيافة الأنبا إيلاريون في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، نيابة عن الآباء والكهنة والكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر: «أتقدم بخالص التهنئة القلبية للسيد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية ومواطنين البحر الأحمر وشعب مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيين الله أن يحفظ مصر وشعبها بجميع طوائفه راجيين من الله الخير والسلام لمصر وأهلها».

كان نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر وقساوسة مجمع الكنيسة الارثوذكسية بالبحر الأحمر تلقوا اليوم الثلاثاء تطعيم لقاح بواسطة فريق طبى متخصص ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقدم إيلاريون الشكر لجميع الأطقم الطبية بالبحرالأحمر على جهودهم فى مواجهة جائحة فيروس كورونا وأهدى درع الكنيسة لوكيل الوزارة كما هنأ الأطقم الطبية بحلول عيد الفطر المبارك.