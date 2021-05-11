أيهما أفضل للقضاء على كورونا المياه والصابون ام المعقمات؟.. طبيب يجيب

يلجأ الكثير من الناس لاستخدام المعقمات لتطهير الأيدي كوسيلة للحد من انتشار من فيروس كورونا ومنع انتقاله إلا ان الخبراء والمتخصصين يرون أن استخدام المياه والصابون وسيلة أكثر فعالية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

التقليل من إستخدام المعقمات

ونصح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة ة الصحة بالشرقية بالتقليل من استخدام المعقمات المختلفة التي تحتوي على مواد كيميائية مختلفة، إلا في الضرورة، والإستغناء عنها بغسل اليدين بالماء والصابون إن أمكن.

غسل اليدين بالمياه والصابون أكثر فعالية لمواجهة كورونا

وأشار وكيل صحة الشرقية إلى أن الصابون يقتل الفيروس التاجي عن طريق تدمير الغلاف الخارجي الذي يحميه، وإذا بدت يداك متسختان، فيجب أن تغسلهما بالماء والصابون لأن معقم اليدين أقل فعالية على الأيدي المتسخة بشكل واضح.

اجتياح كورونا كافة بقاع العالم

وأكد الحاجة إلي التوعية بهذه العادة الصحية، بات أمراً في غاية الأهمية في ظل اجتياح وباء كورونا كل بقاع العالم، ليكون غسل اليدين أحد أهم الطرق الوقائية للحد من انتقال المرض، والتركيز على أن يكون ذلك عادة صحية يومية ومكررة، بعد أن بات فيروس كورونا، يحيط بالجميع وينتقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس، وغيرها عن طريق وصول الرذاذ إليه.

أهم وسيلة للحماية من كورونا

وشدد على أن غسل اليدين خلال الظروف الراهنة، أصبح أحد أهم الوسائل للحماية من وصول فيروس كورونا إلى أجسامنا، بالتزامن مع الإجراءات الوقائية الأخرى، خاصة بعد إنتشاره بسهولة من شخص لآخر، عن طريق اليدين، التي تُصنف إحدى الوسائل الأكثر شيوعا لانتشار الفيروس من شخص إلى آخر.

وناشد كافة المواطنين بمحافظة الشرقية، وجميع الشعب المصري، بمراعاة المسؤولية التي تقع على عاتقهم في حماية أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع المحيط، ليكون غسل اليدين عادة صحية ذات فائدة كبيرة وحماية فعلية من المرض.