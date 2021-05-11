محافظ دمياط تكرم الطلبة الحاصلين على المركز الأول بمجالي الهندسة البيئية وعلوم الأرض

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الطالب عمر وليد البحيرى الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجال الهندسة البيئية و الطالبة ياسمين أسامة حجى الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجال علوم الأرض والبيئة وذلك بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة «BaSEF2021»، وتصعيدهما لتمثيل مصر بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وتقدمت المحافظ بالتهنئة إليهما، متمنية لهما دوام النجاح والتوفيق، كما أهدتهما شهادات تقدير تكريمًا لما حققوه من فوز وتمثيل مشرف لمحافظة دمياط .

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وهنأت المحافظ مديرية التربية والتعليم لحصول أبناء المحافظة على 3 مراكز أول جمهورية فى مجالات الطاقة وعلم الأرض والهندسة البيئية بالإضافة إلى حصولهم على 5 جوائز خاصة بالمعرض.

وكرمت المحافظ «ياسمين أسامة حجي»، البالغة من العمر 16 عامًا الطالبة في الصف الثاني الثانوي علمي بمدرسة الكفراوي الرسمية للغات بمدينة دمياط الجديدة، فازت بالمركز الأول في مجال علوم الأرض، كما حصدت جائزة خاصة من مؤسسة العالمات الجيولوجيات و صعدت لتمثل مصر بمعرض أمريكا عن مشروعها «تطوير نظام مولدات الطاقة الجيو حرارية المزدوج وتطبيقه في مصر».

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