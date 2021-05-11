السيسي: قناة السويس تجهز 100 مركب صيد بملياري جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ اليوم الثلاثاء سيشهد رفع العلم على 34 مركب صيد من إجمالي 100 مركب تعمل الهيئة بها منذ نحو عام ونصف العام، موضحا أنّ قيمة المركب تقدر بنحو 17 أو 18 مليون: «عشان مننساش الرقم نقول 20 مليون، يعني لو قلنا 100 مركب يبقى 2 مليار جنيه».

وأضاف السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس: «المركب يعمل عليها بين 8 إلى 14 شخص مطاقم ومجهزة بشكل كامل على أن تعمل في المياه الإقليمية والدولية، ففيها رادار وأجهزة اتصال وفيها ثلاجة ومصنع ثلج صغير ومحطة تحلية مياه صغيرة».