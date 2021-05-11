«الصحة» تحذر من المراوح: تحرك الرذاذ وتسبب انتشار العدوى

أكدت وزارة الصحة على أن أفضل أنواع التهوية هي «الطبيعية»، وأسوأها هي المراوح، لأنها تحرك الهواء ومن الممكن أن تحرك الرذاذ وتتسبب في انتشار عدوى كورونا.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل «فيسبوك»: أفضل أنواع للتهوية، لافتة إلى أن التكييف قد ينقل المرض وخاصة التكييفات المركزية والشباك التي تعتمد على تحويل الهواء الساخن إلى بارد، وأفضل أنواع التكييفات هي التي تعتمد على الهواء الخارجي وتقويم بتبريده.

وكشفت، عن كيفية الحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق التكييفات، حيث يتم تنظيف فتر التكييف كل 12ساعة، وتشغيل التكييفات فترة والاعتماد على التهوية الطبيعية فترة أخرى.

ولفتت الوزارة إلى آخر أخبار كورونا في مصر، وبحسب التقارير تمّ تسجيل 1150 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليصل إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا لـ238560 من ضمنهم 177440 حالة تمّ شفاؤها، وكذلك كشفت التقارير عن وصول عدد الوفيات في مصر إلى 13972 حالة وفاة بالفيروس.

677 متعافيًا من فيروس كورونا

وأشارت التقارير، إلى ارتفاع معدلات نسب الشفاء من الفيروس بعدما تمّ تسجيل 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 177440 حالة حتى اليوم.

وناشد وزارة الصحة، المواطنين بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والالتزام بساعات الغلق وكذلك علي المواطنين وأصحاب المحلات التجارية تفهم الوضع والمرحلة التي نمر بيها بسبب ارتفاع منحني الوبائي لفيروس كورونا.

اتباع الإجراءات الاحترازية

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وعدم التقبيل والاحضان في أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.