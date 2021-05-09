تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.. اعرف أسعار المراوح وأنواعها في السوق

خلال الأيام الماضية شهدت مصر ارتفاعا في درجات الحرارة، وصل لـ 42 درجة على القاهرة الكبرى، تزامنًا مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن أسعار المراوح باعتبارها مرطبا في الطقس الحار، وأسعارها أقل من التكييفات.

وفي هذا الصدد، ترصد جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، متوسط أسعار المراوح وأنواعها والماركات التجارية، وذلك في السطور التالية.

أسعار المراوح

وتنوعت أشكال والعلامات التجارية للمراوح، والتي جاءت أسعارها على النحو الآتي.

أسعار المراوح تورنيدو

ووصل سعر مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة، 4 ريشة بلاستيك مزودة بـ 3 سرعات لون أسود EFS-111M بسعر 700 جنيه.

مروحة استاند تورنيدو عمود 16 بوصة، 4 ريشة بلاستيك مزودة بـ 3 سرعات لون أسود EFS-111T بسعر 825 جنيها.

مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة، 4 ريشة بلاستيك مزودة بـ 3 سرعات لون أسود TSF-16W بسعر 610 جنيهات.

مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة، 5 ريشة بلاستيك مزودة بـ 3 سرعات وريموت كنترول، لون أسود EFS-360/90R بسعر 950 جنيها.

مروحة بوكس استاند تورنيدو 14 بوصة، 4 ريشة بلاستيك مزودة بـ 3 سرعات وريموت كنترول، لون أزرق أو أخضر B-BXS-35R بسعر 565 جنيها.

مروحة بوكس تورنيدو 14 بوصة، 4 ريشة بلاستيك مزودة بـ 4 سرعات لون أزرق أو أخضر B-BXT-35 بسعر 375 جنيها.

مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة، 4 ريشة بلاستيك مزودة بـ 3 سرعات لون أسود EPS-18 بسعر 569 جنيها.

مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة، 4 ريشة بلاستيك مزودة بـ 3 سرعات وريموت كنترول، لون أسود EPS-18R بسعر 622 جنيها.

أسعار مراوح توشيبا

وصل سعر مراوح توشيبا العربي للحائط 16 بوصة و4 ريشة بلاستيك، وهي بريموت كنترول، إلى مايقرب من 500 جنيه.

سعر مروحة توشيبا العربي حائط ،16 بوصة ،3 ريشة، وهي ذات 3 سرعات، سعرها 450 جنيها.

مروحة توشيبا للمكاتب 16 بوصة 4 ريشة بلاستيك وبها أباجورة بسعر 450 جنيها.

أسعار مراوح توشيبا استاند 16 بوصة 4 ريشة بلاستيك، بريموت كنترول بسعر 620 جنيهًا.

مراوح توشيبا كاريوكا ،16 بوصة، 4 ريشة بلاستيك بسعر 470 جنيها.

أسعار مراوح السقف

وجاءت أسعار مراوح السقف كالآتي.

سعر مروحة سقف توريندو 56 إنش، بقدرة 270 لفة في الدقيقة ولها 3 شفرات فقط، حوالي 449 جنيهًا.

سعر مروحة سقف فريش 56 إنش لها 5 سرعات مختلفة وبدقة 300 لفة في الدقيقة فقط 299 جنيهًا.

سعر مروحة الباشا تابع لضمان ماركة فريش تعمل بقوة 40 وات ولها 3 سرعات مختلفة، 949 جنيهًا.

سعر مروحة آتا لها 5 سرعات 255 جنيهًا

سعر مروحة سقف من فريش 56 انش ذات لون أبيض 349 جنيها.

سعر مروحة سقف بثلاث ريش معدنية من تورنيدو 56 بوصة وسعرها 439 جنيهًا.

سعر مروحة سقف باناسونيك موديل 1098 جنيهًا

سعر مروحة سقف فكتوريا من فريش 2194 جنيهًا.

سعر مروحة جنرال تك 56 بوصة 5 سرعات 374 جنيهًا

سعر مروحة سقف يونيون إير 3 سرعات 369 جنيهًا.

سعر مروحة فريش السقف كاريوكا 579 جنيها.

سعر مروحة فريش ديسك ماجيك بسعر 369 جنيها.

مروحة سقف الباشا من فريش بالنجفة، يوجد بها ثلاث كلوب لمبات وبلون البني تصلح بغرف الأطفال والمعيشة بسعر 1025 جنيها.

سعر مروحة توشيبا سقف 4 ريشة بسعر 585 جنيهًا.