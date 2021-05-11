السكة الحديد ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك

رفعت هيئة السكة الحديد، حالة الطوارئ القصوى من أجل الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، سواء على مستوى مختلف القطارات، أو منافذ بيع التذاكر، أو الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتستعرض «الوطن» أبرز استعدادات هيئة السكة الحديد خلال فترة عيد الفطر المبارك.

استعدادات هيئة السكة الحديد لاستقبال عيد الفطر المبارك

1 - تجهيز وصيانة مختلف القطارات.

2 - زيادة أعداد منافذ بيع التذاكر من خلال المحطات الرئيسية من أجل مواجهة ازدحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، والقضاء على طوابير المواطنين أمام مختلف الشبابيك.

3 - تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد من أجل حماية المواطنين والعاملين بالمنظومة من الإصابة بفيروس كورونا.

4 - تعقيم جميع القطارات، بالإضافة إلى تطهير كل من مختلف المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكرة.

5 - إلزام جميع العاملين الذين يتعاملوا مع الجمهور، بارتداء كل من الكمامات والقفازات الطبية، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

6- سوف يتم فرض غرامات فورية على أي راكب يخالف إجراءات ارتداء الكمامات الطبية، حيث تصل الغرامات إلى 4 آلاف جنيه.

لا حظر لحركات القطارات خلال عيد الفطر

في سياق متصل، كان مصدر مسؤول بوزارة النقل، أكد في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنه ليس هناك أي حظر لحركة القطارات على مستوى كل خطوط السكك الحديدية سواء بالوجه القبلي أو البحري أو حتى مترو الأنفاق، وذلك على مدار إجازة عيد الفطر المبارك.

حركة جميع الرحلات منتظمة خلال أيام عيد الفطر المبارك

وأشار المصدر، إلى أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لم تتطرق تماما إلى حظر حركة القطارات سواء في السكة الحديد أو مترو الأنفاق على مدار أيام إجازات عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن كافة الرحلات ستكون منتظمة.