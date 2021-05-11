القبض على أدمن مجموعة تسمى شاومينج 2021

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أدمن «شاموينج 2021» على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ورد للأجهزة الأمينة عن طريق طالبة، مقيمة بالبحيرة، بتضررها من أحد الأشخاص، لقيامه بإدارة مجموعة تسمى «شاموينج 2021» على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على توفير أسئلة امتحانات بعض الكليات والثانوية العامة، ومن بينها الكلية محل دراستها، الأمر الذى دفعها للتواصل معه، وتحويل مبلغ مالي له، إلا أنها فوجئت بتعرضها للنصب، واستيلائه على البريد الإلكتروني الخاص بها وابتزازها ماديا، مقابل عدم نشر محتوياته.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد القائم على إدارة المجموعة، وتبين أنه طالب، مقيم بكفر الشيخ وتم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود دلائل على إرتكابه الواقعة، كما تبين قيامه بإدارة عدد من المجموعات لذات السبب وإرتكابه العديد من الوقائع بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.