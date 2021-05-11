الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مشاركين بجنازة شهيد فلسطيني «فيديو»

شارك آلاف الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، في تشييع حاشد لجثمان الشهيد الشاب موسى حسونة «31 عاما» من مدينة اللد، الذي استشهد بعد منتصف ليل أمس الاثنين، فيما أصيب آخران بجراح وصفت بالمتوسطة، بنيران مستوطن في المدينة.

ومن جانبها، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المشيعين بقنابل الصوت، وقنابل الغاز المدمع.

رفع الأعلام

ورفع مشاركون في التشييع أعلاما فلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالسياسات الإسرائيلية العنصرية، تجاه الفلسطينيين، وبسياسات الاحتلال في القدس المحتلة، بحسب وكالة «معا».

يذكر أنه في أعقاب استشهاد الشاب حسونة، اندلعت مواجهات عنيفة مع الشرطة في اللد، اعتقلت خلالها الشرطة نحو 20 متظاهرًا واعتدت عليهم بالرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.