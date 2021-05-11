وكيل مجلس الشيوخ: مصر في عهد الجمهورية الثانية تعرف مصادر قوتها

علقت فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم للإسماعيلية، قائلة: «على طريق الإنجاز، يسير وطننا الغالي بخطى ثابتة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يأبى أن يضيع يوما واحدا من عمر مصر دون إضافة جديد».

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ: «شرفت محافظة الإسماعيلية وفي القلب منها هيئة قناة السويس، باستضافة الرئيس، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات العملاقة التي تنفذها الهيئة والتي يأتي بعضها تعبيرا عن المسؤولية الاجتماعية للهيئة تجاه محافظات إقليم القناة، وهي المسؤولية التي تضطلع بها قناة السويس منذ إنشائها قبل أكثر من مائة وخمسين سنة، والتي أخذت أبعادا أعمق وأكثر استهدافا بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس».

وأكدت «فيبي» أن رؤية الرئيس للدور المحوري الذي تقوم به قناة السويس كأقصر طريق بين الشرق والغرب، وأهم ممر ملاحي عالمي وهمزة الوصل بين منابع النفط ومناطق توزيعه، وبين مواقع الإنتاج وأسواقها، هي رؤية تتبلور في العديد من المشروعات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وجود هذا المرفق العالمي كأحد مصادر الثروة القومية لمصر.

وأوضحت أنه تجسد ذلك منذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي المسؤولية عبر مبادرة إنشاء قناة السويس الجديدة وإحياء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل يجعلها قاطرة الاقتصاد الوطني ومركز جذب للاستثمارات من جميع أنحاء العالم، فضلا عن توطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج سواء لسد احتياجات السوق المحلية أو التصدير، وقبل كل ذلك خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وهو الهم الأول الذي تستهدفه جميع جهود التنمية.

وأشارت إلى أن مصر في عهد الجمهورية الثانية جمهورية الثلاثين من يونيو، أصبحت تعي جيدا مصادر قوتها وتخطط بعلم ودأب لتعظيم الاستفادة منها، وهي تملك رؤية متكاملة للتنمية المستدامة التي تأخذ في اعتبارها الحاضر ولا تغفل المستقبل، وتضع بناء الإنسان المصري جنبا إلى جنب إنشاء المشروعات وتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة. فالإنسان هو هدف هذه التنمية كما أنه وسيلتها وأداة تحقيقها.

وعن تصريحات الرئيس السيسي حول سد النهضة، قالت النائبة فيبي فوزي، إنها جاءت كرسالة طمأنة للشعب المصري تؤكد أن مصر تعرف كيف تحافظ على حقوقها ولديها من الوسائل ما يمكنها من ذلك، متابعة: «هكذا تأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهيئة قناة السويس وافتتاح وتفقد العديد من المشروعات العملاقة كأجمل هدية لمواطني الإسماعيلية وجميع مدن القناة في عيد الفطر المبارك».