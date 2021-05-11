وكيل مجلس الشيوخ: مصر في عهد الجمهورية الثانية تعرف مصادر قوتها
فيبي فوزي: الشباب هو الهم الأول الذي تستهدفه جهود التنمية
كتب:
إسراء سليمان
06:59 م | الثلاثاء 11 مايو 2021
فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ
علقت فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم للإسماعيلية، قائلة: «على طريق الإنجاز، يسير وطننا الغالي بخطى ثابتة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يأبى أن يضيع يوما واحدا من عمر مصر دون إضافة جديد».
وأضافت وكيل مجلس الشيوخ: «شرفت محافظة الإسماعيلية وفي القلب منها هيئة قناة السويس، باستضافة الرئيس، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات العملاقة التي تنفذها الهيئة والتي يأتي بعضها تعبيرا عن المسؤولية الاجتماعية للهيئة تجاه محافظات إقليم القناة، وهي المسؤولية التي تضطلع بها قناة السويس منذ إنشائها قبل أكثر من مائة وخمسين سنة، والتي أخذت أبعادا أعمق وأكثر استهدافا بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس».
وأكدت «فيبي» أن رؤية الرئيس للدور المحوري الذي تقوم به قناة السويس كأقصر طريق بين الشرق والغرب، وأهم ممر ملاحي عالمي وهمزة الوصل بين منابع النفط ومناطق توزيعه، وبين مواقع الإنتاج وأسواقها، هي رؤية تتبلور في العديد من المشروعات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وجود هذا المرفق العالمي كأحد مصادر الثروة القومية لمصر.
وأوضحت أنه تجسد ذلك منذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي المسؤولية عبر مبادرة إنشاء قناة السويس الجديدة وإحياء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل يجعلها قاطرة الاقتصاد الوطني ومركز جذب للاستثمارات من جميع أنحاء العالم، فضلا عن توطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج سواء لسد احتياجات السوق المحلية أو التصدير، وقبل كل ذلك خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وهو الهم الأول الذي تستهدفه جميع جهود التنمية.
وأشارت إلى أن مصر في عهد الجمهورية الثانية جمهورية الثلاثين من يونيو، أصبحت تعي جيدا مصادر قوتها وتخطط بعلم ودأب لتعظيم الاستفادة منها، وهي تملك رؤية متكاملة للتنمية المستدامة التي تأخذ في اعتبارها الحاضر ولا تغفل المستقبل، وتضع بناء الإنسان المصري جنبا إلى جنب إنشاء المشروعات وتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة. فالإنسان هو هدف هذه التنمية كما أنه وسيلتها وأداة تحقيقها.
وعن تصريحات الرئيس السيسي حول سد النهضة، قالت النائبة فيبي فوزي، إنها جاءت كرسالة طمأنة للشعب المصري تؤكد أن مصر تعرف كيف تحافظ على حقوقها ولديها من الوسائل ما يمكنها من ذلك، متابعة: «هكذا تأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهيئة قناة السويس وافتتاح وتفقد العديد من المشروعات العملاقة كأجمل هدية لمواطني الإسماعيلية وجميع مدن القناة في عيد الفطر المبارك».