وكيل مجلس الشيوخ تدعو المواطنين للتصويت في الانتخابات: مشاركة في صنع القرار

أدلت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بصوتها الانتخابي اليوم، بلجنة مدرسة الشهيد محمد صالح علي السماك بدائرة مدينة الإسماعيلية.

وقالت "فيبى"، إن الشعب المصري بصفة عامة، وأبناء الإسماعيلية بصفة خاصة، يدركون جيدا مغزى هذا الاستحقاق المهم، الذي يؤسس لمجلس نيابي يمثلهم جميعا، ويستهدف تحقيق ما يطمحون إليه من تنمية، وتطوير في كل مناحي الحياة.

وأكدت أن الضمانات التي تتوافر للانتخابات البرلمانية التي تجري في مصر حاليا، تضمن تماما آلا يذهب الصوت الانتخابي الا لمن يختاره الناخب، لافتة إلى أن الأمر الآن بيد الناخب الذى يختار من بين البدائل الكثيرة المطروحة أمامه، لمرشحين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، كذلك من مختلف التخصصات والخبرات والتنوع في التأهيل العلمي أو الوظيفي.

وطالبت فيبي فوزي الجميع، بالحرص على آداء حقهم الانتخابي، الذي هو الضمان الوحيد للمشاركة في صنع القرار.

ووجهت فيبي فوزي الشكر لكل من ساهم في تنظيم العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل الحضاري، الذي أتاح كل التسهيلات لكل عناصر العملية الانتخابية، من القضاة والإداريين والناخبين وغيرهم، لافتة إلى أن ذلك جاء حصادا للتنيسق بين الأجهزة المحلية والشرطة والقوات المسلحة ومديريتي الصحة والتعليم وغيرها.

كما وجهت رسالة لأبناء الإسماعيلية، للنزول والمشاركة بكثافة، حتى يمكنهم اختيار من يثقون في إخلاصه لمحافظتهم الغالية، على مدار السنوات الخمس المقبلة، عمر مجلس النواب الجديد.

وانطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين، وهما:

- قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد.

- قطاع شرق الدلتا على 42 مقعدًا.