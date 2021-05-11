مرصد حلوان يستطلع هلال شوال: غدا المتتم لرمضان والخميس أول أيام العيد

قدمت بوابة الوطن بثا مباشرا من داخل مرصد حلوان لاستطلاع هلال عيد الفطر المبارك.

وقال أحد خبراء المرصد، إن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الخميس أول أيام عيد الفطر، وفقا للحسابات الفلكية، ولكن سيتم الإعلان عن ذلك من خلال مفتي الجمهورية.

وكان الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأطيب التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، والمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على أمتنا الإسلامية بكل الخير والأمن والسلام.

وأعرب الإمام الأكبر في هذه المناسبة المباركة، عن أمله في أن يعم السلام كل دول العالم، وأن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسلامة من الجوائح، وأن تمر هذه المناسبة المباركة على أبناء الشعب الفلسطيني الصامد وهم في أمن وأمان وسلام من إرهاب صهيوني أبى أن يحيا إلا على حقوق ودماء الأبرياء.

ودعا شيخ الأزهر إلى اغتنام فرحة العيد، بإدخال الفرح والسرور على غير القادرين والمستضعفين والمحتاجين، سائلًا الله -تعالى- أنْ يُعيد هذه الأيام الطيبة على بلادنا الغالية وهي في تقدمٍ ورخاء، وأن يُنعم على الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والرفعة والسلام.