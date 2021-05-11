كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، كثرة البحث بشان موضوع كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، بعنوان «كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟».

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟

وتجيب «الوطن» على سؤال «كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟»، من خلال الدعاء الأتي: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه و آله و سلم فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ لِي"يَا جَابِرُ، هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَدِّعْهُ وَقُلِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَامِنَا إِيَّاهُ،فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي‏ مَرْحُوماً وَ لَا تَجْعَلْنِي مَحْرُوما، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ظَفِرَ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.

وداع النبي شهر رمضان

وفي سياق موضوع كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟، يستعرض «الوطن»، ماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، وهو ما أوضحه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن النظام اليومي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام رمضان قال: إنّ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك الدعاء قبل الإفطار، فقد كان يقول: (اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظَّمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله). وكان يقول كذلك: (اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلَّ شيء أن تغفر لي).

واستكمل المفتي: لم يكن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مسرفًا في فطره مثل الكثير من الناس في هذا الزمان؛ فكان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فحسوات من الماء، وكان كذلك لا يَدَعُ السحور ويحث عليه، فيقول: (تسحروا فإن في السحور بركة).

وعن جود النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في رمضان، قال مفتي الجمهورية، لقد كان عليه السلام كالريح المرسلة ينفق نفقةَ مَن لا يخشى الفقر، وكان يفطر الصائم، ويحث على ذلك بقوله: (من فطَّر صائمًا كان له من الأجر مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا).