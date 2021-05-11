أفضل 7 هواتف ذكية بنظام «أندرويد» في 2021

تتجدد صناعة الهواتف بشكل كبير وبسرعة شديدة، حيث يقوم كبار مصنعي الهواتف في العالم، بدفع الابتكارات بشكل أسرع من أي وقت مضى.

وتتعد الميزات التي تحملها الهواتف المحمولة الجديدة بشكل كبير مثل جودة الشاشات وشبكات الاتصال 5G فائق السرعة، مع وجود المزيد من التقنيات المستقبلية مثل الشاشات القابلة للطي المتاحة للراغبين في اقتناء الهواتف المتطورة.

وقال موقع «CNET»، إن جميع الشركات الخاصة بصناعة الهواتف، تسعى جاهدة للحصول على شرف كونها أفضل هاتف يعمل بنظام أندرويد.

ويتوفر عدد كبير من الخيارات الرائعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بأسعار متنوعة، بدءًا من هواتف Android ذات الميزانية المحدودة إلى الهواتف الرائدة وذات السعر المرتفع.

وحدد موقع «CNET»، أفضل 7 هواتف تعمل بنظام أندرويد لعام 2021، حيث تتمتع هذه الهواتف عمومًا بعمر بطارية طويل أو كاميرات أو شاشات أو كل ما سبق، بجانب ميزات أخرى مثل الشحن اللاسلكي ومستشعر بصمات الأصابع والتخزين القابل للتوسيع.

1- هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra

بصفته هاتف سامسونج الرائد لعام 2021، يتميز Galaxy S21 Ultra بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة مع معدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 120 هرتز، كما يدعم أيضًا قلم S-Pen من سامسونج، وكاميرا خلفية رائعة مع مهارات تكبير مذهلة واتصال 5G لبيانات فائقة السرعة.

2- جهاز جوجل Pixel 4A 5G

إذا كنت تريد هاتف 5G لا يكلف الكثير، فإن Pixel 4A 5G هو أحد أفضل الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، ويتمتع الهاتف بعمر بطارية طويل، وكاميرات خلفية مزدوجة رائعة ودعم قوي للبرامج من Google، ويوجد أيضًا Pixel 5، الذي يحتوي على شاشة عرض رائعة 90 هرتز.

3- جهاز جوجل Pixel 4A

تتمتع هواتف Pixel بمتابعين مخلصين ولسبب ما دون النظر إلى سعره، حيث يتمتع هاتف Pixel 4A Android من جوجل بأداء كاميرا من الدرجة الأولى يلتقط صورًا رائعة، لكن هذا الجهاز الذي يعمل بنظام أندرويد يعد صفقة أفضل حيث أن الهاتف الذكي ذو الميزانية المحدودة، ويتميز الهاتف مقاس 5.81 بوصة أيضًا بمقبس سماعة رأس وسعة تخزين 128 جيجابايت خارج الصندوق وعمر بطارية أفضل من هاتف Pixel 4 العام السابق.

4- جهاز ون بلس 9 و9 برو

على الرغم من أن أجهزة وان بلس، ليس معروفًا مثل أبل أو سامسونج، فإن OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro يقدمان تجربة متميزة بسعر معقول نسبيًا للهاتف مقارنة بالمنافسين، كلا الهاتفين مزودان بتقنية 5G، ويعملان بأقوى معالج Qualcomm ويحتويان على كاميرات متعددة العدسات، ويعد OnePlus 9 هو المفضل لدينا من بين الاثنين، مع جميع الميزات التي يفضلها المشتري د، ولكن بسعر معقول وعمر بطارية أفضل.

5- جهاز Samsung Galaxy S20 FE

يحتوي هاتف Galaxy S20 FE من سامسونج على الكثير مما نتوقعه من مجموعة هواتف S المتميزة، بما في ذلك الكاميرات الخلفية المتعددة والأداء الرائع واتصال 5G، ولكنه ملفوف بمواد أرخص ما أدى لخفض السعر. حصل الهاتف هذا على جائزة CNET Editors 'Choice المرموقة، ولكن سعره مرتفعا.

6- جهاز Samsung Galaxy Z Fold 2

الهواتف القابلة للطي لم تصل بعد إلى الاتجاه السائد، وتبقى فقط في متناول أولئك الذين يرغبون في إنفاق دولارات أعلى على أحدث ابتكارات الأجهزة المحمولة، ويعد Galaxy Z Fold 2 من سامسونج أفضل هاتف قابل للطي، حيث يوفر أداءً من الدرجة الأولى، وإعدادًا رائعًا للكاميرا، ومجموعة متنوعة من التعديلات على تقنية الطي التي تجعل جهاز أندرويد هذا أكثر متانة من سابقه.

7- جهاز موتورولا إيدج بلس

يحتوي Motorola Edge Plus على كل ما تتمناه إلى حد كبير في هاتف 5G متميز: مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 865، وبطارية عملاقة، وشاشة OLED مع معدل تحديث عالٍ، وكاميرات خلفية متعددة بمواصفات الخدمة الشاقة، حيث استحوذت موتورولا على الميزات الموجودة في هواتف أندرويد الأخرى الأفضل على الإطلاق.