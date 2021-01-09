أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك، ثلاث محاولات للتهريب والغش في آن واحد خلال يومين لعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائره ركاب خطوط طيران الإتحاد القادمة من أبوظبي إستوقف وليد صبري رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء خروجه من بوابة اللجنة .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفى .

كمية من علب التليفونات المحمولة مغلقة بتغليف المصنع

وبالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قرر تكليف تامر عبد الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد كمية من علب التليفونات المحمولة مغلقة بتغليف المصنع وسط الملابس، طلب الراكب حجزها بالوديعة لعدم قدرته على سداد الرسوم والضرائب الجمركية، ولكن مأمور الجمرك لاحظ اختلاف الوزن عن المألوف فطلب تمرير العلب علي جهاز الفحص بالأشعة فتبين لرجال الجمارك عدم وجود التليفونات داخل كل العلب رغم الغلق المحكم.

التليفونات مخبأة أسفل ملابس الراكب التي يرتديها وعددهم 12 تليفون محمول

ليقرر أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك تكليف كل من أحمد عطالله وعماد سيد حسين مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود التليفونات مخبأة أسفل ملابس الراكب التي يرتديها وعددهم 12 تليفون محمول.

وقرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب خاصة وأنه طلب حجز التليفونات والعلب فارغة بما ينطوي على غش وتدليس كان سيتسبب في أزمة كبيرة لموظفي الجمارك عند إستلام الركاب للطرود ومطالبتهم بالتليفونات غير الموجودة لتعمدهم تسليم العلب فارغة للحجز.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

يذكر أنه قد تم خلال اليومين الماضيين تحرير محضرين بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 لراكبين مصريين قادمين من الإمارات أيضا تم ضبطهما وهما يحاولان تهريب عدد من الهواتف المحمولة بنفس الطريقة علي أجسامهم وبين طيات الملابس وحجز العلب فارغة.

ضبط 140 كيلو شعر طبيعي مع راكب قادم من ابوظبي بالمطار

كانت جمارك مطار القاهرة الدولي ضبطت مساء اليوم السبت ، 140 كيلو شعر طبيعي مع راكب فور وصوله من ابوظبي ، أخفاها داخل حقائبه وفي أكياس بلاستيك، لتضليل رجال الجمارك والعبور دون الإفصاح عنها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية ، وقامت الجمارك بحجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية .

وأثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من أبوظبى، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك في راكب قادم من الامارات ، وبفحص حقائبه علي جهاز «الاكس راي» بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص وتحت إشراف أميرة طلبة رئيسة القسم ، تبين وجود أجسام غريبة داخل أكياس بلاستيك وبين طيات الملابس ، على الفور قاما عماد صلاح وصابر عبد الحميد مأمورا الجمارك بفتح الحقائب والأكياس وعثر علي 140 كيلو شعر طبيعي تصل قيمتها الي حوالي مليوني جنيها .

أمر عبد العال نعمان مدير الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب ، وذلك بتوجيهات من الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .