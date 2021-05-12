تعرف على الطرق الشرعية لاستطلاع رؤية هلال شوال

مع قرب عيد الفطر المبارك تعد رؤية هلال شهر شوال، من أكثر المسائل التى يدور حولها النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لذا نجيب فى السطور التالية على أسئلة: كيفية رؤية الهلال، وما هي الطرق الشرعية التي لابد أن تطبق خلال استطلاع الرؤية الشريعة للهلال؟.

كيف نستطلع رؤية هلال شهر شوال طبقا للشريعة الإسلامية؟

استطلاع الهلال لابد وأن يطابق الشريعة الإسلامية والعلم معا حسب الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح فى تصريح لـ«الوطن»، موضحا: «أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملو عدة شعبان ثلاثين يوما»، هذا استطلاع شهر رمضان، وعندما نستطلع هلال شهر شوال، فإن نص الحديث يقول «إن غم عليكم، أى إذا لم نر الهلال علينا أن نكمل عدة رمضان ثلاثين يوما»، فالأصل فى ذلك هو استطلاع رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالآلات الحديثة التي تساعد على الرؤيا، فإن ثبتت رؤية الهلال هنا بدأ الشهر العربي.

متي يكون استطلاع رؤية شهر شوال؟

يكون استطلاع رؤية هلال شهر شوال، يوم 29 من رمضان، واذا رأينا الهلال بدأ شهر عربى جديد، واذا لم تثبت فطبقا لنص الحديث نكمل صيام شهر رمضان ثلاثين يوما.

هل استطلاع هلال شهر شوال يكون بالعين أم بالحسابات الفلكية؟

هلال شهر شوال أو استطلاع الرؤيا طبقا للشريعة الإسلامية، تكون بالعين المجردة، واستخدام الآلات الحديثة التي توصل العلم الحديث إليها، ولا مانع من الرجوع إلى الحساب الفلكي لأن ذلك يعد بمثابة كمعضد للرؤيا، وهذا الحساب الفلكى إنما يجرى علي سنن الله في كونه والعلم والإيمان قرناء، والإيمان يفتح الطريق إلى العلم، والعلم يدل دلالة قاطعة على الايمان «يضيف الشيخ عبد البصير».