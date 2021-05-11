عاجل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لتحديد أول أيام العيد بعد قليل

أعلنت دار الإفتاء المصرية، الانتهاء من الاستعدادات لنقل كلمة مفتي الجمهورية لإعلان موعد عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يتم الإعلان بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا، في بث مباشر، على صفحة الدار، وسيوجه خلالها فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، كلمة للمواطنين عقب استطلاع الهلال، لإعلان موعد عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية، ستستطلع هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية (عيد الفطر المبارك) اليوم الثلاثاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو الجاري، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد نجم، أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا: «لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها، دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال».

نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال

ولفت مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، سوف يعلن نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في بث مباشر بعد المغرب بنصف ساعة.

ومن المقرر يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شوال من عدمه، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد غروب شمس الثلاثاء، الموافق 11 من مايو لعام 2021.

طريقة استطلاع رؤية هلال شهر شوال

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تعتمد في تحديد موعد رؤية هلال شهر شوال 2021، على اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر شوال وأهلّة الشهور الهجرية، التي تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية، في أسوان وقنا وسوهاج ومطروح والواحات والفيوم، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، ومن ثم يجري إعلان البيان الشرعي والرسمي وبداية الشهر الهجري من عدمه.