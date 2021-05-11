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عاجل.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

كتب:

محمود البدوي
08:08 م | الثلاثاء 11 مايو 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، على موقع «فيس بوك»: «القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن البركات».

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