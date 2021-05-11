الفريق ربيع: السيسي افتتح 5 مشروعات عملاقة اليوم.. وتوجد 3 أخرى قيد التنفيذ

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ الهيئة شرفت اليوم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتاحه لعدد من المشروعات العملاقة الكبيرة ورفعه العلم على 42 وحدة، حيث تمّ افتتاح اليوم 5 مشروعات عملاقة و3 مشروعات أخرى تحت التنفيذ، مشددًا على أنَّ «هيئة قناة السويس تعمل بشكل دائم وتطور نفسها بشكل مستمر، وتراقب التجارة العالمية والنقل البحري باستمرار من أجل جذب سفن جديدة وتوفير دخل قومي أكبر بكثير من الوقت الحالي».

وأضاف الفريق ربيع، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ هيئة قناة السويس مع الهيئة الاقتصادية يكملان بعضهما البعض، وباكتمال الهيئة الاقتصادية لمشروعاتها وما يتمّ بها من تطوير وأرصفة سيتمّ يجذب عدد من السفن للتجارة، وحينما تكتمل مشروعات الهيئة الاقتصادية سيكون هناك إضافة أخرى لهيئة قناة السويس ولمصر.

وأشار إلى أنَّ «الهيئة كان بها نحو 7 شركات تتعرض للخسارة، وكانت هناك شركة واحدة فقط رابحة، واليوم وصلنا لـ5 شركات تكسب وشركتان آخرتين يتمّ عمل هيكلة لهما وجار العمل لتحويل خسائرهما لمكسب، وبالتالي تحقق الـ7 شركات مكاسب ولا تشكل عبئا على الهيئة، حيث تعمل تلك الشركات في مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن».

وشرح الفريق ربيع، أنَّ عملية الهيكلة تكون بإدخال صناعة جديدة وشغل جديد للهيئة، وهناك 5 شركات متتابعة تحقق نجاحًا كبيرًا، وشركتان داخل الهيكلة الآن مع تقدم كبير، موضحًا أنَّه بنهاية هذا العام تتحول الشركات لتكون داعمة لقناة السويس، حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة عدم الاعتماد فقط على الدعم القادم من السفن التي تعبر قناة السويس، ولابد من وجود قيمة مضافة لل7 شركات الموجودة والترسانتان التابعتان للهيئة.

وكشف ربيع أن الرئيس السيسي كان قد وجه بعمل 100 مركب للصيد وتم تقسيمهم لـ3 مراحل، المرحلة الأولى 34 مركب صيد وقام برفع العلم عليهم، و34 في المرحلة الثانية و32 في المرحلة الثالثة، مشيرا إلى هيئة قناة السويس قامت بعمل 12 سفينة صيد في 2016، وبدأت بهم المشروع ليصبح لدى الهيئة 112 سفينة صيد تسمح بالعمل في المياه الإقليمية والدولية ومجهزة بأحدث التجهيزات لتحقق النجاح الذي نصبو له ولزيادة العمالة المباشرة والغير مباشرة.