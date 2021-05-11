آخر ما نشره البطل عمر القاضي قبل استشهاده: فسلطين عربية.. وأتمنى الشهادة

نجح مسلسل «الاختيار 2» في إبراز دور وتضحيات رجال الشرطة المصرية خلال السنوات الماضية في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي حاول السيطرة على مصر بالقوة والعنف وذلك بتنفيذ عدد من الاغتيالات ضد أفراد وعناصر الشرطة، وكان من ضمن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم بشجاعة وبسالة في سبيل الوطن، الضابط عمر القاضي والذي استشهد في أثناء التصدي للعناصر الإرهابية وأطلق اسمه على دفعة 2019 شرطة.

وتصدّر اسم الشهيد عمر القاضي مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعدما جسد دوره الفنان محمد منير في مسلسل «الاختيار 2»، حيث تداول رواد مواقع التواصل عددًا من المنشورات التي نشرها الشهيد عمرو القاضي على حسابه الرسمي على فسيبوك والتي توضح دعمه لدولة فلسطين وتمنيه الشهادة في سبيل الله.

القاضي: فلسطين عربية

ودعم الشهيد عمر القاضي دولة فلسطين قبل استشهاده، حيث نشر صورة تحمل علم دولة فسلطين وبجانبها عملة فضية مكتوب عليها «فلسطين عربية».

«صباح السعادة على اللي فازوا بالشهادة»

وكان الشهيد عمرو القاضي يتمني الشهادة في سبيل الله على حسب وصف والدته في إحدى اللقاءات التلفزيونية، كما نشر على حسابه يبين ذلك قائلًا: «صباح الخير والسعادة عاللي فازوا بالشهادة، عاللي طايرين في السما وهم لابسين البيادة».

كما أكّد الشهيد عمرو القاضي، عبر حسابه، أنَّ قضيته الأولى هي حماية الوطن: «سؤال بس هو ليه لما ضابط شرطة يستشهد مش بنلاقي حد يطلع يندد وﻻ يشجب وﻻ يعتصم، مع إننا بشر برضو ولما بنغتال بنسيب أسر ورانا، وأطفال، وقصص تحزن، بس يلا مش مشكلة احنا الحمد لله مش مستنين من حد تعاطف عشان بس احنا مؤمنين إن دى قضيتنا ودا واجبنا ورساله ﻻزم نأديها، اللهم ارحم شهداء الشرطة واجعلهم في الفردوس الأعلى».