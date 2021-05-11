آخر تطورات فلسطين: 24 شهيدا بينهم 9 أطفال ورسالة خطية من بايدن لعباس

شهدت آخر تطورات فلسطين، تصاعد المواجهات بين جيش الاحتلال والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة آخر، الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط 24 قتيلاً فلسطينياً بينهم 9 أطفال، في غزة، وقتيلين اثنين إسرائيليين في عسقلان، في الوقت الذي بعث فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة خطية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناولت آخر التطورات.

آخر تطورات فلسطين

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد تناولت الرسالة، «آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفلسطين».

وجاءت رسالة بايدن، بعد أن رفض الرئيس الفلسطيني في وقت سابق، الرد على اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، وهو ما أرجعته مصادر إلى أن الرئيس الفلسطيني اعتبر أن البروتوكولات الدولية المتعارف عليها، تستوجب على الرئيس الأمريكي أن يتصل به، وليس وزير الخارجية.

وتأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين عموما، وخاصة في مدينة القدس، واستشهاد وإصابة واعتقال العشرات من الفلسطينيين خلال هذه المواجهات.

وقال المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، لـ CNN، إنه تم تنفيذ أكثر من 150 غارة على أهداف في جميع أنحاء غزة.

وأضاف: «حتى الآن، قُتل أكثر من 15 من نشطاء حماس والجهاد الإسلامي في غاراتنا».

وتابع: «نحاول قدر الإمكان ضرب الأهداف العسكرية فقط، ونحاول التمييز بين المدنيين وغيرهم»، مشيرا إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وسعتا نطاق وكثافة ووتيرة نيرانهما ضمن آخر تطورات فلسطين.

وأكد «كونريكوس» أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بمواصلة وتعزيز عملياته ضد من وصفهم بـ «الإرهابيين»، بالإضافة إلى بنيتهم ​​التحتية ومواقعهم الرئيسية عبر قطاع غزة.

وفيما يتعلق بآخر تطورات فلسطين أيضا، فقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، أنها أطلقت 137 صاروخاً على عسقلان وأسدود، خلال 5 دقائق، مهددة بأنه لا يزال في جعبتها الكثير.

وقالت كتائب القسام إنها وجهت الضربة الصاروخية الأكبر لمدينتي أشدود وعسقلان حتى الآن، رداً على استمرار العدو في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة، مضيفة أن القادم أعظم.