حسام موافي: نشاط الغدة الدرقية يتأثر بحب الشخص للشتاء أو الصيف

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إن برودة الأطراف، يرجع سببها أحيانا إلى وجود هبوط في الغدة الدرقية، مؤكدا أن الشخص الذي يحب الصيف، غالبا لديه هبوط في الغدة الدرقية، أما الذي يحب الشتاء، فلديه نشاط كبير في هذه الغدة، لافتا إلى أنه يوجد جهاز يسمى دوبلكس، يقيس كمية الدم الواصل إلى الأطراف ويحدد مدى الخلل الموجود.

وأضاف «موافي»، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ردا على سؤال وجود ألم في القلب، أن هذه مقدمات وجود ذبحة صدرية، لافتا إلى ضرورة عمل رسم قلب للتأكد من عدم وجود أزمة في الشريان التاجي، مؤكدا أن الدوخة قد يكون سببها كثرة تناول السكريات.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إلى أن أحد أسباب الدوخة هي الأنيميا، لافتا إلى أن طول الدورة الشهرية عند السيدات، تصيب بنقص الحديد، ما يؤدي إلى أنيميا والشعور بالدوخة، مؤكدا أن هناك عصب يسمى العصب العاشر أو الحائر، لأنه ممتد في الجسم كله، حيث يتواجد في الأمعاء والقولون، وهذا الصعب إذا تأثر عمله يغير ضغط الإنسان، ويجعله يصاب بالدوخة، وهذا العصب يتم الكشف عليه بطريقة المنضدة المائلة، موضحا أن الله جعل العصب الحائر لكي يتم ضبط ضغط الجسم في كل وقت.