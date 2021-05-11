مسلسل موسى الحلقة 29.. محمد رمضان يقتل «نوفل».. وحريق يضرب القاهرة

تدور أحداث مسلسل موسى الحلقة 29، حول ذهاب «نوفل» والذي يجسد دوره الفنان منذر ريحانة، لسرقة أموال «شهاب باشا» والذي يجسد دوره الفنان صبري فواز، من الخزنة فى قصره، بعدما قتله غدرًا لتتورط بها «شفيقة» شقيقة موسى، الفنانة هبة مجدي، لكن أمه «كحلة» الفنانة فريدة سيف النصر، فوجئت به، ليقتلها، وتأتى الشرطة لتلقى القبض عليه، بعدما أبلغ عنه مساعد شهاب باشا، لتخرج «شفيقة» براءة بعد اتهامها، ويبدأ «موسى» الفنان محمد رمضان بالبحث عنها.

مسلسل موسى الحلقة 29

ويستكمل «موسى» سعيه للانتقام من «نوفل» فيذهب إلى السجن ويتفق مع الحارس على الدخول إليه، من أجل قتله، ثم يذهب إلى «فانيا» للبحث عن شفيقة بعد خروجها من السجن، لكنه لم يتوصل إليها.

وزفت «حلاوتهم» خبر سعيد إلى زوجها، حينما رزقت هي وموسى بـ4 توائم مرة واحدة، قبل أن تتعرض القاهرة لحريق كبير، حيث احترق سوق باب اللوق ومنزل موسى بالتحديد، بعد أن سعى وهبه شقيق حلاوتهم للانتقام من موسى حفاظا على قوته وهيمنته على سوق باب اللوق.

وتحاول «حلاوتهم» أن تنقذ أطفالها الأربعة، من خلال رميهم من شرفة المنزل إلى خادمتها «مسعدة» لتقيهم شر النيران، لكنها سقطت بعد ذلك من شرفة المنزل بسبب الحريق، وسط صراخ من خادمتها.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسليط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب موسى تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة؛ إذ يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.