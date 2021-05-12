«تضعف الجهاز المناعي».. عادات غذائية خاطئة تجنبها في العيد

كشفت الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن عدد من العادات الغذائية الخاطئة، وبخاصة فى الأعياد، موضحة أن تلك العادات من شأنها إضعاف كفاءة الجهاز المناعى وإحداث اضطربات في الجسم كالتلبك المعوى وعسر الهضم والانتفاخات والحموضة وارتفاع سكر الدم وضغط الدم بالإضافة إلى محتواها العالى من السعرات الحرارية، والتي يجب تجنبها خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

الأسماك المملحة في العيد تسبب ارتفاع الضغط

1- تناول الأسماك المملحة في العيد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء بالجسم وتقليل كفاءة الجهاز المناعى كما تحدث اضطراب في الجهاز الهضمي وذلك بعد الاعتياد طوال شهر كامل على الصيام، فيفضل استبدالها بالأسماك والمحاريات التى تدعم كفاءة جهازنا المناعى.

2- تناول المياة الغازية والحلويات الشرقية والأطعمة المقلية والشيكولاتة والبونبون والمسليات المملحة فهذه من شأنها زيادة سكر الدم ومقاومة الأنسولين وتقليل مستوي الزنك في الجسم وبالتالى إضعاف الجهاز المناعى بالإضافة إلى تسببها في إحداث ارتفاع في ضغط الدم وعسر هضم وزيادة الوزن.

لذلك يفضل استبدالها بعصائر الفاكهة الطبيعية والخالية من السكر والمشروبات الطبيعية بدون سكر أو بديل السكر كالليمون والبرتقال والحلبة والقرفة والزنجبيل والشمر والقهوة الخضراء والشاى الأخضر والتى من شأنها التقليل من امتصاص الدهون والتغلب على مشكلة عسر الهضم والناتج عن تناول الكحك بالإضافة إلى أنها تساعد على ضبط مستوى الجلوكوز في الدم، وأيضاً يمكن استبدالها بتناول القليل من الترمس والفيشار أو وجبة سناكس بالإضافة إلى الفواكهة الطبيعية فكل هذه البدائل تساعد على تحسين كفاءة جهازنا المناعى.

3- أنه من العادات الخاطئة البدء بتناول الكحك في الصباح أو تناوله في أوقات متاخرة وتناوله بكميات كبيرة، فيجب تناول الكحك في الصباح بعد وجبة إفطار تحتوي على خضروات وفواكه غنية بالألياف ويتناول بعدها كجزء من وجبة الإفطار وألا يزيد المتناول عن قطعتين كحك أو قطعة مع صنف أخر من مخبوزات العيد، كما يجب عدم تناول الكحك بعد المغرب.