«تجنبها فورا».. 10 عادات غذائية خاطئة تسبب أمراض الجهاز الهضمي في رمضان

تساهم العادات الغذائية الخاطئة خلال تناول وجبتي الإفطار والسحور، في الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، الدكتورة آمال صبري، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، توضح في سطور العادات الخاطئة التي تتسبب في أمراض الجهاز الهضمي بنحو:

1- بدء الإفطار بالتدخين، حيث يزيد امتصاص النيكوتين على المعدة الفارغة ما يضعف مناعة الجهاز التنفسي ويزيد أمراض الربو والحساسية الصدرية.

2- بدء الإفطار بتناول الماء أو العصير المثلج، ما يصدم المعدة ويجعلها تتقلص، أو تناول كميات كبيرة من الماء الذي يخفف من العصارة الهضمية فيعوق عملية الهضم، وهو ما يسبب آلام المعدة بعد الأكل.

3- مضغ الأكل بسرعة، مما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام قبل أن نصل للاحساس بالشبع الذي يستغرق 20 دقيقة، والذي يمكن أن نصل إليه بمضغ الأكل ببطء، بكميات قليلة من الطعام وبهضمٍ أفضل وذلك لأن هضم الطعام يبدأ في الفم.

4- تناول الطعام أمام التلفاز، ما يشتت الانتباه، فلا نركز في كميات الطعام، فنتناول الكثير أيضاً.

5- البدء بالنشويات، كالأرز والمكرونة والخبز الذى يرفع مستوى الإنسولين في الدم فيزيد الإحساس بالجوع، ما يؤدي إلى تناول الكثير من الطعام وتخزين الكثير من الدهون وزيادة الوزن وزيادة الأمراض المزمنة سوءً.

6- الأفضل أن نبدأ بالشوربة الدافئة، ثم السلطة والخضار ثم البروتين وننتهي بالنشويات.

7- تناول المقبلات والمخللات في رمضان، من العادات الخاطئة فنحن لا نحتاج ما يحسن شهيتنا ويزيد من ضغط دمنا، لأن نتيجة زيادة الملح في الطعام هي تخزين الأملاح و السوائل في الجسم مما يمثل خطورة على مرضى القلب وارتفاع الضغط و يسبب زيادة الوزن أيضاً.

8- الكم الهائل من العصائر الجاهزة أو تلك الطبيعية والمشروبات الرمضانية، المحلاة بكمية كبيرة من السكر، ترفع سريعا ًنسبة السكر في الدم وبالتالي الإنسولين، فتزداد الشراهة للحلويات، ويرتفع ضغط الدم ونسبة الدهون الضارة التي تؤدي إلى تصلب الشرايين، وزيادة الوزن أيضاً، تلك الدائرة الرمضانية المغلقة والتي تسبب الكثير من الأمراض.

9- الكثير يتناول الشاي والقهوة بعد الأكل مباشرة، فيُعَاق امتصاص الحديد والكالسيوم الموجود في الطعام بسبب الكافيين الموجود فيهما، والأخطر منهما المشروبات الغازية التي تحتوي على كميات عالية من السكر والملح بالإضافة للكافيين.

10- ينصح بتجنب المشروبات الغازية في السحور، ويفضل استبدالها بعصير الفواكه أو المشروبات الصحية مثل الزنجبيل، القرفة، أو البابونج ولكن بدون إضافة السكر، كما أن تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، يسبب عسر الهضم والتلبك المعوي، الترجيع، الإمساك وأحياناً الإسهال.