مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 28: كريم عفيفي يطرح فيلمه «حرامي الحلة»

شهد مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 28، ذهاب «سعد» كريم عفيفي إلى «نجيب» الذي جسد دوره الفنان يحيي الفخراني بعدما حقق حلم حياته، وانتهى من تصوير أول فيلم له بالسينمات، الذي يحمل اسم «حرامي الحلة».

وذهبت «شيرين» التي جسدت دورها الفنانة أنوشكا لشقيقها «نجيب»، وأخبرته أن «طريف» طلب الزواج منها.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش

ويتناول العمل في إطار درامي، قصة الثري نجيب زاهي زركش، الذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لـ3 شباب محتمل، أن يكون ابنه بينهم.

وقرر نجيب أن يقترب من نجله الوحيد «مسعد» الذي جسد دوره الفنان رامز أمير، وحاول أن يبحث معه عن مميزات جديدة في الحياة.

موعد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 29

وعرض مسلسل نجيب زاهي زركش في موعده الأول بعد الإفطار مباشرة، حيث تعاد الحلقة الجديدة عبر فضائية «ON دراما» في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما تعرض عبر فضائية «dmc» الساعة 9:30 مساءً، فضلًا عن عرضها على منصتي «Watch It» و«شاهد vip».

ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير.

أحداث الحلقات الماضية من مسلسل نجيب زاهي زركش

وحاول نجيب زاهي أن يتعرف على ابنه، وقد أظهرت نتيجة تحليل DNA، أن مسعد الذي جسد دوره الفنان رامز أمير هو نجل الفنان يحيي الفخراني، ورغم من ذلك قرر نجيب أن يقترب من الشباب الثلاثة حتى يشعر بالأبوة تدريجيًا، خاصة أنه رفض على مدار السنوات الماضية من عمره الزواج من أحد كي لا ينجب أطفالا.