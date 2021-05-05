أنوشكا عن دورها بـ«نجيب زاهي زركش»: «متخيلتش الكوميديا ممكن تطلع مني»

قالت الفنانة أنوشكا، إن مشهد «الإغراء» الذي ظهرت فيه مع الفنان محمد محمود أثناء تصوير مسلسل «نجيب زاهي زركش» لم يكن فاضحا إطلاقا، «مفيش حد إلا لما بيسألني على المشهد ده، ومتخيلتش أن الكوميديا ممكن تطلع مني».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن نجاحها في المسلسل خاصة في الجانب الكوميدي يعود الفضل فيه إلى باقي الممثلين المشاركين معها في العمل الدرامي الجديد، «أنا كنت واخدة الموقف جد جدا، ولكن مشاهدي مع الفنان محمد محمود كلها كوميديا».

وأوضحت أن مشاهدها مع الفنان محمد محمود دائما ما تجد رد فعله من الناس في الشارع، «رد فعل الناس بيبسطني لأني كنت خايفة جداً، ومتصورتش تطلع مني كوميديا بالمنظر ده، والناس بينادوني في الشارع بمؤنس، سعيدة جداً بالشكل الكوميدي اللي ظهر للناس، ورد فعلهم».

وأكدت أن المخرج شادي هو من قام باختيارها في دورها الحالي، «مخرجينا للأسف بيستسهلوا، لو فلان شيك بيجبوه في دور شيك، ولو ظابط بيجبوه في دور ظابط، والأدوار اللي بتتعرض عليا ببقى عارفة إني ممكن أعمل ده وأقدمه إزاي».

وأشارت إلى أنها حاليا تخضع لجلسات عمل في عدد من الأعمال الفنية التي ستظهر خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتة إلى أنها بدأت أولى جلسات التجهيز «لمزيكا» جديدة، ولكن تأخرت بسبب عملها في التمثيل، ومشكلات مرضية أخرى لزميلة لها في العمل، «صابها العين بشكل فظيع».