مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 26..«أنوشكا» تذهب لزيارة ابنها بعد الزواج

شهدت أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 26، ذهاب «شيرين» أنوشكا إلى زيارة «مؤنس» الذي جسد دوره الفنان محمد يسري، بعد ولادة زوجته، وقررت أنوشكا أن تسميه «نشأت» على اسم زوجها.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش

يتناول العمل في إطار درامي، قصة الثري نجيب زاهي زركش، الذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لـ3 شباب محتمل أن يكون ابنه بينهم.

قرر نجيب أن يقترب من نجله الوحيد «مسعد» الذي جسد دوره الفنان رامز أمير، وحاول أن يبحث معه عن مميزات جديدة في الحياة.

موعد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 26

عرض مسلسل نجيب زاهي زركش في موعده الأول بعد الإفطار مباشرة، حيث تعاد الحلقة الجديدة عبر فضائية «ON دراما» في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما تعرض عبر فضائية «dmc» الساعة 9:30 مساءً، فضلًا عن عرضها على منصتي «Watch It» و«شاهد vip».

ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير.

أحداث الحلقات الماضية من مسلسل نجيب زاهي زركش

وحاول نجيب زاهي أن يتعرف على ابنه، ورغم أنه أجرى تحليل DNA، والذي من خلاله خرجت نتيجة ابنه الوحيد، لكنه صمم ألا يطلع عليها، ويتقرب من الأبناء حتى يشعر بالأبوة تدريجيًا، خاصة أنه رفض على مدار السنوات الماضية من عمره الزواج من أحد كي لا ينجب أطفالا.