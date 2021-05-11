نسرين أمين: أنا أقوى من شيطاني ومحمد سامي أذاني في «الأسطورة»

قالت الفنانة نسرين أمين، إن لديها وجه واحد، مؤكدة أن الغضب هو أكثر خطيئة تحاول الابتعاد عنها دائما لأنها تخسر ناس كثيرين نتيجة غضبها في بعض الأوقات، متابعة: «أنا أقوى من شيطاني وبكسبه دايما وعلى طول بقول الصراحة وده خسرني ناس وكان بيوسوسلي مجيش البرنامج بس جيت وأنا كلي مميزات فأنا صريحة وأمينة وكاتمة الأسرار».

وأضافت «أمين» خلال استضافتها في برنامج «العرافة» المذاع على فضائية «المحور» وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن الصورة التي عرضتها وهبة لها مع ابنتها أمينة هي أحسن صورة في حياتها وهي لا تخشى من عرض صورة ابنتها.

وأشارت الفنانة نسرين أمين إلى أنها مغرورة لكن ليست متكبرة، لافتة إلى أن الممثل يخون الأمانة عندما يكذب على الجمهور ويقنعه بأن العمل الدرامي ناجح، مؤكدة أن دورها في مسلسل الأسطورة شهد نجاحا غير مسبوقا، رغم أن الدور تم عرضه عليها بشكل مختلف، مستطردة: «أنا عمري ما هاجمت مي عمر لأنها مأذتنيش بس محمد سامي هو اللي أذاني في مسلسل الأسطورة عشان عدل في الدور اللي قدمته، وهو اللي علا مي علينا في كل حاجة رغم إن الباقي كان أعلى منها في الوقت ده ومفيش مقارنة بيني وبين مي عمر في الوقت ده، وطلع في مشاكل بين سامي مع هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق، وياسمين صبري اعترضت قبلي على محمد سامي».