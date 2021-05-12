تعرف على خطة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحليات فى إجازة العيد

مع دخول عيد الفطر المبارك، بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات اتخاذ عدة خطوات مع إصدار التعليمات للوحدات المحلية بالمحافظات باتباع عدة إجراءات للحد من أى سلبيات أو تجاوزات خلال فترة العيد.

قاسم: غرفة العمليات ترصد وتتعامل مع أى مستجدات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات بالوزارة ترصد أى تطورات وتتعامل مع أى مستجدات بالتنسيق مع المحافظات، مشيرا إلى وجود عدة ملفات تحظى بأولوية خلال إجازة العيد من قيادات المحليات التى تعمل بشكل متواصل حيث أنه من بين تلك الملفات.

-استعداد القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق من مياة شرب وصرف وكهرباء خلال فترة العيد.

- إلغاء إجازات القيادات المحلية لمتابعة المستجدات أولا بأول والتعامل معها.

- رفع حالة استعداد المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات.

- الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى التاسعة مساء.

- الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات للمواطنين.

- متابعة مواقف السيارات «النقل العام، والسرفيس، والنقل الخاص»، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة العيد.

- التشديد على الحملات التى تستهدف المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوفير التموين والبترول بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

- التنسيق بين غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية وغرف عمليات المحافظات على مدار الساعة فى أيام العيد لمتابعة المستجدات وإرسال تقارير دورية والتعامل مع أى مشكلات تظهر.

-التشديد على إرتداء الكمامات الواقية فى وسائل المواصلات والتجمعات والمصالح الحكومية والخدمية.

- تسيير حملات يومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ودور السينما والمسارح فى التاسعة مساء.

-التاكيد على نواب المحافظين بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

- التشديد على استخدام أدوات أحادية الاستخدام مثل الأكواب.

-السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

- استمرار حظر الشيشة فى المقاهى والمطاعم.

- الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

- الحد من الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، مع السماح لوسائل النقل العادية والسيارات العمل بصورة طبيعية.

-السماح بصلاة العيد و التعامل معها مثل صلاة الجمعة داخل المساجد فقط ومنع اصطحاب الأطفال.

- استغلال إجازة العيد ومواعيد الغلق للمحلات فى رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

-تكثيف الجولات الميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أى مخالفات وإزالتها.

- منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات.