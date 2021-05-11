«صحة الشرقية» تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى خلال أيام عيد الفطر

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مشددًا على مدير عام الصيدلة بالمديرية، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من مخازن التموين الدوائي الرئيسية بالزقازيق، وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بزيادة القوى البشرية بالأقسام الطبية الحرجة، مع توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك ابتداء من غدًا الأربعاء الموافق 12 مايو وحتي يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، مع منع الإجازات خلال هذه الفترة.

كما شدد على الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال فترة العيد، برئاسة وكيل الوزارة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم حين الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالمديرية للمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية أثناء تلك الفترة.

وأشار«مسعود» إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية، بتغطية أماكن التجمعات حال وجودها، والطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، بالإضافة إلى تمركز سيارات الإسعاف في 83 نقطة مختلفة بالمحافظة.