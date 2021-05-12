عاجل.. الرئيس يتلقى التهاني بعيد الفطر من أمير الكويت

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعبا.

‎ومن جانبه أعرب الرئيس للعاهل الكويتي، عن امتنانه للتهنئة، واللفتة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا للشقيقة الكويت حكومة وشعبا، كل سلام وأمن واستقرار.