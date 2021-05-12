«دراما رمضان فكرتنا بأيام صعبة».. حلقة «الاختيار 2» توافق حديث السيسي

صباح اليوم، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس، عن دراما رمضان، ومدى تأثيرها في الوجدان، قائلًا: إنها «فكرتنا بأيام صعبة»، في إشارة إلى الأعمال الوطنية، التي تم تقديمها خلال الشهر الكريم، وللمفارقة، أظهرت حلقة مسلسل «الاختيار 2» اليوم، أحد المواقف «الصعبة» التي مرت على البلاد منذ عامين.

الرئيس السيسى، أكد أننا لن ننسى الفترة الصعبة التى شهدتها الدولة المصرية، وتم تناولها فى دراما رمضان، متابعا: «الدراما اللى اتقدمت واللى لازم تقدم أكثر من كدة، فكرتنا بأيام صعبة، ومرت بفضل الله، ثم بتضحيات شعب مصر، كل أسرة قدمت شهيد، في أي قطاع من قطاعات الدولة، الجيش والشرطة والقضاء والمساجد والكنائس».

وحرص الرئيس، على توجيه الشكر لعطاء الشعب المصري خلال الشهر الكريم، متابعا: «الدراما فى رمضان تناولت قضايا كثيرة جدا مرت علينا كلنا.. التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين.. ومكنش واصل تماما للناس تضحيات الشهداء والمصابين، اللى تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة هم أبناء مصر من الجيش والشرطة.. تلقوه بالنيابة عن أو بدلا من شعب مصر».

وفي الحلقة 29 من مسلسل «الاختيار 2»، دارتالأحداث للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، عن كواليس ما حدث فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر خلال عام 2019، والتي كانت سيحدث بها حادث إرهابي كبير، وكشفت عن جماعة إرهابية خططت لإحداث تفجير كبير فى استاد القاهرة، وقتل ما يقرب من 50 شخصا من خلال كاميرا طائرة، وإثرها سيحدث تتدافع بين الجماهير ويسقط إثرها الآلاف من الضحايا.

وتمكن الضباط «زكريا ويوسف» من إحباط المحاولة الدنيئة من الإرهابيين، بالقبض عليهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وشعور الضباط السعادة عقب حماية أرواح المصريين من الهلاك، وهو ما أكد في اليوم ذاته حديث الرئيس السيسي.