مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29.. ظهور خاص لـ أحمد حلمي وأحمد عز

شارك النجمان أحمد حلمي وأحمد عز، بظهور خاص فى الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 2، للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، الذى يعرض عبر قناة أون.

جسد الفنان أحمد حلمي، دور رجل من أسرة متوسطة يدعى محمد، فقد ابنته الصغرى فى حادث إرهابي، ما أدى لاستدعائه في جهاز الأمن الوطني مع المقدم زكريا يونس، الذى يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز.

وحين شارك الفنان أحمد عز بتجسيد دور ضابط مخابرات، وهو نفس شخصيته التى يلعبها فى مسلسل هجمة مرتدة.

دارت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29، بحوار بين المقدم زكريا يونس الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيقه وابنته، حول رغبة ابنته فى حجز عدد من تذاكر حفل افتتاح كأس الأمم، والذهاب لمشاهدة مباراة الافتتاح.

كما فاجئ عم عادل، الذى يجسد دوره الفنان أحمد حلاوة، الضابط يوسف الرفاعي الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي برغبته الزواج.

كشفت الحلقة، عن جماعة إرهابية خططت لإحداث تفجير كبير فى استاد القاهرة، وقتل ما يقرب من 50 شخصا من خلال كاميرا طائرة، وإثرها سيحدث تتدافع بين الجماهير ويسقط إثرها المئات من الضحايا.

مسلسل الاختيار 2، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والعمل من بطولة أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.

وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من سلسلة الاختيار التي بدأت العام الماضي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.