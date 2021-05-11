مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29.. كأس الأمم الأفريقية

دارت مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29، للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، عن كواليس ما حدث فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر خلال عام 2019، والتي كانت سيحدث بها حادث إرهابي كبير.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29.. عم عادل يرغب فى الزواج

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29، بحوار بين المقدم زكريا يونس الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيقه وابنته، حول رغبة ابنته فى حجز عدد من تذاكر حفل افتتاح كأس الأمم، والذهاب لمشاهدة مباراة الافتتاح.

كما فاجئ عم عادل، الذى يجسد دوره الفنان أحمد حلاوة الضابط يوسف الرفاعي الذى يجسد دوره الفنان أحمد مكي برغبته الزواج.

كشفت الحلقة، عن جماعة إرهابية خططت لإحداث تفجير كبير فى استاد القاهرة، وقتل ما يقرب من 50 شخصا من خلال كاميرا طائرة، وإثرها سيحدث تتدافع بين الجماهير ويسقط إثرها المئات من الضحايا.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29.. استخدام طائرة في تنفيذ عملية إرهابية

مسلسل الاختيار 2، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والعمل من بطولة أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.

وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من سلسلة الاختيار التي بدأت العام الماضي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.