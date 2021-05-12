عاجل.. مواجهات عنيفة في مختلف أحياء مدينة القدس وإصابات برصاص مستوطنين

اندلعت فجر اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة في مختلف أحياء مدينة القدس المحتلة، أصيب خلالها عددا من المواطنين المقدسيين برصاص المستوطنين، وباعتداءات قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال والمستوطنين، أطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين في حي الصوانة شرق القدس المحتلة، ما تسبب بإصابات لم تعرف تفاصيلها بعد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واندلعت مواجهات في أحياء مختلف من سلوان جنوب المسجد الأقصى بين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة، ومواطنين الحي من جهة أخرى، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال عددا من المواطنين.

وفي أحياء جبل المكبر ووادي الجوز تدور مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، كذلك في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وفي بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة انطلقت مسيرة حاشدة منددة بالعدوان الاسرائيلي على مدينة القدس وقطاع غزة وطالب فيها المشاركون العالم بالتدخل لحماية شعبنا الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حي الطور شرق المدينة اعتقل مستعربون شابا بعد أن اعتدوا عليه بالضرب المبرح في مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي تحاصر المواطنين هناك وتعتدي عليهم.

جاء ذلك بعد انتهاء مواجهات داخل المسجد الأقصى المبارك أصيب فيها قرابة 15 موطنا كانوا يعتكفون في المسجد الأقصى المبارك، استمرارا لمواجهات متواصلة في المسجد منذ ثلاثة أيام.

وقرب باب العامود وباب الساهرة وفي شارع السلطان سليمان وسط القدس المحتلة، اصيب عدد من المواطنين باعتداء قوات الاحتلال على المارة هناك، كان أبرز الإصابات لشاب تعرض لضرب مبرح ما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور.

وفي قرية حزما شرق القدس المحتلة أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية ومنعت الدخول والخروج منها، واندلعت مواجهات عنيفة مع المواطنين هناك.