ما حكم زيارة القبور في العيد؟.. إمام بالأوقاف يُجيب

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2021، يحرص الكثيرون على زيارة القبور بهدف الدعاء للموتى، وهناك جدلًا واسعا على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، حول هذا الأمر، ويتساءل المصريون قبل ساعات من عيد الفطر ما حكم زيارة القبور في العيد؟، حيث يستغل المواطنون المناسبة الدينية، لزيارة الموتى من أقاربهم وذويهم في المقابر، سواء يوم وقفة العيد أو أول أيامه، وخاصة أبناء القرى في محافظات مصر المختلفة.

«الوطن»، سألت الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب بأحد مساجد وزارة الأوقاف، ما حكم زيارة القبور في العيد؟ وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

يقول الشيخ شعيب صقر، إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يزور قبور شهداء غزوة أُُحد كل سنة مرة ويسلم عليهم ويزور قبور أهل البقيع بالمدينة مرارًا، ويسلم عليهم ويدعو لهم ويقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية».

ما حكم زيارة القبور في العيد؟.. الرسول فعلها

وردا على سؤال ما حكم زيارة القبور في العيد؟، يؤكد إمام الأزهر أن فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة رضي الله عنه، وكان ابن عمر رضي الله عنه، لا يمر بقبر إلا وقف عليه وسلم عليه، وقال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم.

وأشار الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إلى أنّ زيارة القبور، يكون فيها استشعارا لمعاني البر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفى من الأهل والأقارب، وأنها مستحبة للعظة والاعتبار، والتذكير بالموت وأهوال الآخرة، وانتفاع الموتى بالدعاء لهم، ودليل هذا ما رواه الترمذي: قال صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة».

ما حكم زيارة القبور في العيد؟.. تهون مصائب الدنيا

وأوضح الشيخ شعيب صقر، أن حكم زيارة القبور في العيد، من الممكن أن يعمل على ردع الإنسان عن الذنوب والمعاصي، ويذكره بالأخرة، وأن الدنيا فانية، ومن الممكن أن يهون عليه مصائب الدنيا، وأن من أحب الأدعية على القبور هو دعاء «اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم نجهم من النار، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، اللهم كفر سيئاتهم، اللهم تقبل حسناتهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم».