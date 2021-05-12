«التعليم» تكشف مواعيد بث الحصص التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد عرض الدروس لطلاب الصفوف الشهادة الإعدادية، على قناة مدرستنا التعليمية اليوم الأربعاء، موضحة أن تردد القناة 12303 أفقي، مؤكدة أن بث الدروس يبدأ من الساعة 11:00 صباحاً.

وأضافت في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بفيس بوك، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، يجب عليهم متابعة القناة من الساعة 5:00 إلى الساعة 10:00 مساء، وموضحة أنه سيتم بث مراجعة على مادة الرياضيات.

وبالنسبة لطلاب الصفوف الابتدائية، كشفت الوزارة عن مواعيد دروس الأربعاء على قناة مدرستنا، على التردد 12303 أفقي، موضحة أن الدروس تبدأ من الساعة 8:00 صباحاً.

«مديريات التعليم» تستعد لعقد الامتحانات التكميلية لطلاب أولى وثانية ثانوي

وفي سياق منفصل، كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد عقدها مباشرة، وأوضحت المديريات أن الامتحانات تعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وقال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، إنه سيتم عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اعتباراً من يوم 18 مايو الجاري، موضحاً أنه سيتم عقد الامتحانات ورقياً بنظام الأسئلة الجديد.

«مديريات التعليم»: بدء الامتحانات التكميلية لأولى وثانية ثانوي 18 مايو الجاري

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه تم طباعة الامتحانات.

من جانبه كشف مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه سيتم عقد الامتحانات التكميلية يوم 18 مايو، موضحاً أن كل مادة تعقد بمفردها، مشيراً إلى أن الامتحانات تعقد للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات شهر أبريل 2021.

وأضاف «الجيار»، أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بمحافظة يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات.