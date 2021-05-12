مسلسل ولاد ناس الحلقة 30.. أحمد وفيق يقترح توفير مجلس محاسبة للوالدين

في خضم الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها مسلسل ولاد ناس الحلقة 30، والتي تهم أولياء الأمور في مختلف البيئات، قدم الفنان أحمد وفيق والذي يقوم بدور المحامي «يحيى» ضمن أحداث مسلسل ولاد ناس الحلقة 30، اليوم، مرافعة تاريخية.

في المرافعة التي قدمها «يحيى»، اعترف بأن الخطأ وراء هذا التسيب والفساد الأخلاقي لأطفالهم أولياء الأمور بسبب انشغالهم عنهم بأمورهم الخاصة، والسعي وراء كسب الأموال بأكثر من طريق ومن خلال عدة سبل مختلفة، واقترح «يحيى» خلال مرافعته أن يكون هناك مجلس رقابة على أولياء الأمور، ومتابعة التربية الإيجابية والجيدة إلى أبنائهم وحسابهم باستمرار، والوالدين المخلفين يتم محاسبتهم، وأضاف أن يكون هناك قسم باحترام الأطفال ورعايتهم جيداً.

وأكد «يحيى» أن الأبناء نعمة كبيرة ومنّة من الله يجب المحافظة عليها حتى لا تؤول للزوال.

مسلسل ولاد ناس أحداث سابقة

ففي الحلقة 29، فبعد مرور فترة طويلة من وقوع حادث انقلاب الأتوبيس على طريق الشيخ زايد، يبدو أنهم تلقوا الدرس بعد الحادث، وجلسوا سوياً يحاسبون أنفسهم على عدم انتباههم لتربية أبنائهم جيداً والانشغال بالأموال وطرق كسبها، علاوة على السفر والسهر مع أصدقائهم.

وعلى الجانب الآخر، لا تزال العلاقة متدهورة بين أحمد وفيق «يحيى» زوجته راينا فريد شوقي «إيمان» بسبب خيانته الزوجية لها، وقد تركت له المنزل، وقال: «أنا توبت خلاص وعارف أنها زعلانة وحقها بس هعرف ارجعها لبيتها إن شاء الله».

أبطال مسلسل «ولاد ناس»

مسلسل «ولاد ناس» بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ومحمد عز.

قصة مسلسل «ولاد ناس»

بدأ مسلسل «ولاد ناس» بحادث انقلاب أتوبيس مدرسة دولية في طريق الشيخ زايد، وتصاعدت الأحداث بطريقة مشوقة، إذ نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى، وأعمارهم تتراوح بين 5 و12 عامًا، وعددهم 11 طالبًا، وأجرى لهم عددا من العمليات الجراحية العاجلة، فيما توفي سائق الأتوبيس، وأصيبت المشرفة وأصبحت في حالة حرجة.