الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة على كل الأنحاء خلال عيد الفطر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 32 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة، لافتة إلى أن هذه الأجواء تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت في بيان لها اليوم، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، لمدة 72 ساعة مقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من الأربعاء الموافق 12 مايو حتى الجمعة الموافق 14 مايو.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود يومي الأربعاء والخميس، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد.

وبحسب الهيئة، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء، وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما يوم الخميس فيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويسود الجمعة طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.