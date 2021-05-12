موعد صلاة عيد الفطر بدمنهور وضوابط حضور المصلين.. تعرف عليها

ساعات تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، بأن غرة شهر شوال «أول أيام عيد الفطر المبارك» فلكيًا يوم الخميس 13 مايو، على أن تؤدى صلاته بمدينة دمنهور 5:29 صباحًا.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم أمس الثلاثاء 29 من رمضان الموافق يوم الرؤية 11 مايو 2021.

موعد صلاة العيد بدمنهور

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك في تمام الساعة 5:29 صباحًا.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهي بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وفقا للحسابات الفلكية.

ضوابط حضور صلاة عيد الفطر 2021 بالبحيرة

حددت مديرية الأوقاف بالبحيرة، ضوابط لحضور المواطنين لصلاة العيد بمساجد مدن ومراكز البحيرة، وفقا للإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا، وهي بنحو:

- ارتداء الكمامة لجميع المصلين.

- اصطحاب المصلى الشخصي.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي داخل المساجد.

- إغلاق دورات المياه بالمساجد المقررة لأداء صلاة عيد الفطر.

- فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.

- فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق والتنبيه مع التشديد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

استعدادات صلاة العيد بالبحيرة

ونفذت مديرية أوقاف البحيرة، حملات تطهير وتجهيز بالمساجد المقرر أداء صلاة عيد الفطر بها، وشددت على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنعت تماما تخصيص ساحات صلاة أمام المساجد.