عاجل.. إصابة ربة منزل واثنين من أبنائها في «حريق شقة» بسوهاج

أصيبت ربة منزل واثنين من أبنائها، بحروق سطحية إثر حريق اندلع فى شقة سكنية بمنطقة الغياتية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران.

وتم نقل المصابين لمستشفي خاص للعلاج، حيث تبين أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حرارى.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بناحية الغياتيه دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة فى الطابق الثاني ملك «أحمد. ن» 57 سنه عامل، يقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة زوجة مالك الشقه «هند. ح. ع» 45 سنة ربة منزل، وابنته «أميرة» 21 سنة حاصلة علي دبلوم صنايع، ونجله «محمد» 19 سنه حاصل علي دبلوم، ويقيمون بذات الناحية بحروق سطحية باليدين والقدمين، وتم نقلهم للمستشفي.

بسؤال المذكورين رجحوا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، في وجود مصدر حراري، لافتين إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.