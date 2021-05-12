تنشر «الوطن»، موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة وهو المسلسل يناقش قضايا انتشار الأوبئة والأمراض في المستقبل القريب ويحاول أحد الأطباء مواجهة انتشار فيروس كوفيد 25 الذي يسيطر على جميع بلدان العالم في ويتقل ملايين الأشخاص، وهو من المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ويؤدي دور البطولة فيه، الفنان يوسف الشريف، الذي يجسد دور الطبيب ياسين.

ويبحث الكثيرون عبر محركات البحث، لمتابعة حلقات المسلسل بشكل يومي، عن موعد عرض العمل الدرامي، الذي يتحدث عن مرض غامض يغزو العالم، وسط محاولات من بطل العمل لمنع انتشاره.

وينشر «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة من بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي بدأ يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، على منصات البث والقنوات التليفزيونية، وهو مكون من 15 حلقة مليئة بالأحداث المكثفة والشخصيات، كما ننشر الإعادة على جميع القنوات في مصر والوطن العربي.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة بطولة يوسف الشريف

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة بطولة يوسف الشريف يعرض مسلسل كوفيد 25، على فضائية الحياة، في تمام الساعة 6:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى في 5:30 صباحًا، والأخرى 10 صباحًا.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة بطولة يوسف الشريف كما تعرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على فضائية ON، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بينما الإعادة الأولى 7 صباحًا، والأخرى 11:30 صباحًا.

مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 10: اللقاح لم يعد قادرا على الفيروس

ويجرى عرض مسلسل كوفيد 25، الساعة 2 مساء على قناة ON Drama، والإعادة الأولى 9:30 صباحًا، والأخرى 6:30 مساءً.

وتعرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على قناة مصر الأولى في تمام الساعة 7:45 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى 2 صباحًا، فيما تُعرض الإعادة الأخرى 10 صباحًا.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف، حيث تعرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على قناة روتانا خليجية، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، على أن تكون الإعادة 9:30 صباحًا بتوقيت مصر.

ويعرض مسلسل «كوفيد 25» عبر منصات البث المنزلية «Watchit»، ومنصة شاهد «VIP».

معلومات عن مسلسل «كوفيد 25» للفنان يوسف الشريفوقصة مسلسل كوفيد 25، تنتمي إلى قصص الخيال العلمي والتشويق خلال الـ15 حلقة، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.