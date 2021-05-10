موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13 بطولة يوسف الشريف

تنشر «الوطن»، موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار الخيال العلمي، ويبحث في قضايا انتشار الأوبئة والأمراض التي تطورت في المستقبل، الذي يعد من مسلسلات الخيال العلمي ذات الـ15 حلقة، ويؤدي دور البطولة فيه، الفنان يوسف الشريف، الذي يجسد دور الطبيب ياسين.

ويبحث الكثيرون عبر محركات البحث، لمتابعة حلقات المسلسل بشكل يومي، عن موعد عرض العمل الدرامي، الذي يتحدث عن مرض غامض يغزو العالم، وسط محاولات من بطل العمل لمنع انتشاره.

وينشر «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13من بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي بدأ يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، على منصات البث والقنوات التلفزيونية، وهو مكون من 15 حلقة مليئة بالأحداث المكثفة والشخصيات، كما ننشر الإعادة على جميع القنوات في مصر والوطن العربي.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13بطولة يوسف الشريف يعرض مسلسل كوفيد 25، على فضائية الحياة، في تمام الساعة 6:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى في 5:30 صباحًا، والأخرى 10 صباحًا.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 12 بطولة يوسف الشريف

كما تعرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على فضائية ON، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بينما الإعادة الأولى 7 صباحًا، والأخرى 11:30 صباحًا.

ويجرى عرض مسلسل كوفيد 25، الساعة 2 مساء على قناة ON Drama، والإعادة الأولى 9:30 صباحًا، والأخرى 6:30 مساءً.

وتعرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على قناة مصر الأولى في تمام الساعة 7:45 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى 2 صباحًا، فيما تُعرض الإعادة الأخرى 10 صباحًا.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف ويجرى عرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على قناة روتانا خليجية، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، على أن تكون الإعادة 9:30 صباحًا بتوقيت مصر.

ويعرض مسلسل «كوفيد 25» عبر منصات البث المنزلية «Watchit»، ومنصة شاهد «VIP».

معلومات عن مسلسل «كوفيد 25» للفنان يوسف الشريف

يذكر أنَّ قصة مسلسل كوفيد 25، تنتمي إلى قصص الخيال العلمي والتشويق خلال الـ15 حلقة، وهو من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.