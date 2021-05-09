مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 12: المصابون يهجمون على أوتوبيس

تناولت أحداث مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 12 حالة الهياج التي يتعرض لها الأشخاص المصابين بالعدوى؛ إذ هاجموا مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون أوتوبيسا من مدينة 6 أكتوبر، متوجهين إلى العين السخنة، لكن «رامي» أحمد صلاح حسني، أسقطهم قتلى بمسدسه، وأنقذ الكثير من الأشخاص.

أحداث مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 12

وخلال أحداث مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 12 اكتشفت خبيرة الفلك الفنانة أميرة العايدي، أن نجلتها مدمنة للمخدرات، بعدما شاهدتها إحدى الممرضات من خلال كاميرات المراقبة بالمستشفى، كما اكتشف الدكتور ياسين «يوسف الشريف» أن المصابين بالفيروس يتوفون في اليوم التاسع من تلقاء نفسهم.

مقتل أب ونجله

وشهدت الحلقة محاولات الطفل متسعينًا بصديقه لإخراج والدته من محبسها بعدما احتجزها والده كابتن نادر في غرفة، وبمجرد دخولهما هاجمتهما السيدة المصابة بالفيروس، وقتل في الحال، بجانب زوجها كابتن نادر.

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ويبحث الكثيرون عبر محركات البحث لمتابعة حلقات المسلسل بشكل يومي، وعن موعد عرض العمل الدرامي، الذي يتحدث عن مرض غامض يغزو العالم، وسط محاولات من بطل العمل لمنع انتشاره.

وينشر «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 من بطولة الفنان يوسف الشريف الذي بدأ يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان على منصات البث والقنوات التلفزيونية، وهو مكون من 15 حلقة مليئة بالأحداث المكثفة والشخصيات، كما ننشر الإعادة على جميع القنوات في مصر والوطن العربي.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف

يعرض مسلسل كوفيد 25، على فضائية الحياة، في تمام الساعة 6:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى في 5:30 صباحًا، والأخرى 10 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على فضائية ON، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بينما الإعادة الأولى 7 صباحًا، والأخرى 11:30 صباحًا.

ويجرى عرض مسلسل كوفيد 25، الساعة 2 مساء على قناة ON Drama، والإعادة الأولى 9:30 صباحًا، والأخرى 6:30 مساءً.

وتعرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على قناة مصر الأولى في تمام الساعة 7:45 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى 2 صباحًا، فيما تُعرض الإعادة الأخرى 10 صباحًا.