«ربيع» عن المفاوضات مع مالك السفينة الجانحة: مفيش أي استجابة لمطالبنا

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة، قائلا إن المفاوضات لا تزال جارية، وتم تقديم العديد من العروض لتخفيضات، نظرا لأن الشركة لديها العديد من السفن التي تمر عبر القناة: «إحنا قولنا نقدم تخفيضات لكن مش شايفين منهم الصراحة لغاية دلوقتي أي استجابة للتسهيلات المقدمة أو تفي بمطالبنا».

وأضاف «ربيع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن الجلسة الأولى للمحكمة في 22 مايو الجاري، وسيتم عرض الموقف والخسائر التي منيت بها قناة السويس، والبدء في الإجراءات القانونية.

وأوضح أن الهيئة تقي مشروعات تفي بمطالب العملاء وتحقق لقناة السويس إيجابية في عملية الملاحة والعبور في المجرى الملاحي، وذلك بتوفير خدمات جديدة تحسن من اللاحة بالقناة، «احنا خارج المنافسة».

وأشار إلى أنه تم تحويل المبنى الإداري للشركة العالمية لقناة السويس التي كان يدير فيها «ديليسبس» الهيئة لمتحف يحتوي على 22 قاعة عرض، وقاعة للمؤتمرات، ومعامل لترميم القطع الأثرية للتدريب، وقاعات أنشطة متحفية، وليكون بمثابة متحف عالمي، وتم الانتهاء منه بنسبة 60%، ومن المتوقع افتتاحه في نهاية أغسطس المقبل أو منتصف سبتمبر، نظرا لضخامة حجم المشروع.