عاجل.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم عدة مناطق في نابلس

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، وشرعت القوات الإسرائيلية بحملة اعتقالات، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، فجر اليوم، سيارات الفلسطينيين، واعتدوا على فلسطيني في عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت، أمس الثلاثاء، باحات «المسجد الأقصى المبارك»، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الحارقة باتجاه المصلين في باحاته.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، «الأقصى»، بتعزيزات شرطية مدججة بالسلاح من بابي «السلسلة» و«المغاربة»، كما عززت من تواجدها العسكري قرب الأبواب الشرقية والشمالية للمسجد، وتحديدا «باب الأسباط».

من جانبها، قالت جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني، فجر اليوم، إنه تم تسجيل 27 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتم نقل 5 إصابات للمستشفى.