عاجل.. إصابة فلسطينيين باختناقات أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين جنوب نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، باختناقات أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدتي عصيرة القبلية وقصرة، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، «إن مستوطني (يتسهار) هاجموا المنطقة الجنوبية لبلدة عصيرة القبلية، بحماية جيش الاحتلال، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز للمسيل للدموع».

وأضاف أن الأهالي تصدوا للمستوطنين، الأمر الذي أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، مؤكدا أن أهالي بلدة قصرة تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين في منطقة سهل باسلطة، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وفي سياق آخر، أصيب شاب فلسطيني بـ«عيار إسفنجي»، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، واعتدت على المشاركين بالمسيرة بإطلاق الأعيرة الإسفنجية والمعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم وباتجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بعيار إسفنجي، والعشرات بحالات اختناق.