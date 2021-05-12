عمرو محمود ياسين عن نهاية «اللي مالوش كبير»: مش هخالف ضميري عشان حد

كشف الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عن رؤيته في نهاية مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي، من خلال نشره منشورا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مؤلف مسلسل «اللي مالوش كبير» على حسابه بموقع «فيسبوك»: «الدم بيجيب دم والافترا والبلطجة عمرهم ما يحموا إنسان أو يضمنوا له حياة سعيدة أو مريحة اللي عايز يتوب يتوب، بس مش بعد خراب مالطة، عشان كده في شطر في التتر بيقول واللي يختار غلط سكوته يدمره، بمعنى أن اللي يختار غلط ويفضل ساكت على غلطة مع الوقت هيتدمر».

واستكمل عمرو محمود ياسين حديثه قائلا: «و ده اللي حصل مع الخديوي في الحلقتين اللي فاتوا راح منه أخوه وراح صديق عمره وراح الجنين اللي كان في بطن أمه، دي النتيجة الطبيعية».

ورد السيناريست على من كان ينتظر نهاية سعيدة في مسلسل «اللي مالوش كبير» بـ :«أما بقى اللي كان مستني قصة حب بين بلطجي كيوت وست حلوة ومتضايق وبيقولي إحنا بنتفرج عشان نتبسط وزعلانين مني قوي فأحب أقولك إن ده مسلسل تراجيدي، ومش هخالف المنطق ولا ضميري عشان بعض الناس تتبسط أنا مش بعمل نهايات على الكيف يا جماعة أنا بعمل النهاية اللي أشوفها منطقية واللي عايز يتبسط وهيه وكده يروح دريم لاند مثلا».

وجدير بالذكر أن سبق وتداول أخبار بأن حدث خلاف بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطلة مسلسل «اللي مالوش كبير»، والمؤلف عمرو محمود ياسين بسبب النهاية وأنها طلبت تغيرها، إلا أن السيناريست نفى في تصريحات سابقة لـ «الوطن» بطلب أي فرد من فريق عمل المسلسل بتغيير النهاية أو أن تم تصوير ما كتبه.