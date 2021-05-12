عاجل.. الاحتلال يعتقل قياديا بـ«حماس» بعد اقتحام منزله في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القيادي في حركة «حماس»، المرشح للانتخابات التشريعية ياسر البدرساوي بعد اقتحام منزله في مدينة «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت في وقت سابق، مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي ومنعت السيارات من المرور، عقب اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا»

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين الذين خرجوا غاضبين احتجاجا على العدوان الإسرائيلي في القدس وغزة على مدخل اريحا الجنوبي، وأغلقت المدخلين الشمالي والجنوبي للمدينة، ومنعت دخول السيارات.